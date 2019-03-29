«الدرندلي» رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

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كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في بطولة أفريقيا.

وحدد الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي يوم 3 أبريل المقبل موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها يوم 6 من الشهر ذاته فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

يذكر أن الأهلي صعد إلى ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقي عقب تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.


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