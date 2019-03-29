  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة التامة بين الرجل والمرأة تدمير للأسرة

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

إصابات خطيرة لـ8 أشخاص داخل جيم بالمحلة

قضايا وحوادث

مستشفى المحلة - ارشيفية
مستشفى المحلة - ارشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

العثور على 4 جثث داخل شقة سكنية فى الوايلى

#

حريق هائل داخل معهد طبى في إمبابة

#

مصرع 5 من أسرة واحدة في تسرب غاز

#

السيطرة على حريق بغرفة حارس داخل جراج سيارات

حروق

المحلة

اسعافات

صالة جيم

أصيب 8 أشخاص باختناقات وحروق من الدرجة الأولى، إثر اندلاع حريق داخل صالة جيم بمنطقة السبع بنات دائرة قسم ثان المحلة، انتقلت الحماية المدنية وتم اخماد النيران ونقل المصابين لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بنشوب حريق فى صالة جيم بمنطقة السبع بنات، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم اخماد النيران، وتبين إصابة 8 أشخاص بحروق واختناقات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة