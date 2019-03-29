عطوة: زيارة ولي عهد أبو ظبي تساهم في زيادة العلاقات

29 مارس 2019 - 05:52 م

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين تساهم في زيادة التعاون بين البلدين في كل المجالات.

وثمنت النائبة، خلال بيان لها، حرص الرئيس على اصطحاب بن زايد في جولاته التفقدية للمشروعات القومية والمدن الجديدة، لافتة إلى إشادة ولي عهد أبو ظبي بحجم الجهد والانجاز في هذه المشروعات.

وأكدت النائبة أن هناك أواصر قوية تجمع مصر بالإمارات على مستوى القادة والشعوب وهناك رؤية حكيمة لزيادة التعاون لزيادة هذه العلاقات.