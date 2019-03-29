ضبط كمية من السلع الغذائية الفاسدة بالأزبكية

قامت مباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، بمصادرة كمية من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل شركة بالأزبكية.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين، مفادها قيام المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لإنتاجه وتصنيع كميات كبيرة من السلع الغذائية، مُستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المدير المسئول، وكميات قدرها (1.284 طن ومائتين وأربعة وثمانون كيلو جراما مستلزمات إنتاج (سكر، تمر هندى، ثمار فراولة، كأمينا) 7.400 لتر "عصائر" مختلفة الأنواع "منتج نهائى وتحت التعبئة"، 368 عبوة "أرز بالبن، مثلجات")، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.