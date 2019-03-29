"هنية" يبحث "التهدئة" مع المخابرات المصرية

29 مارس 2019 - 05:47 م

بحث رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة، إسماعيل هنية، مع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية، عمرو حنفي، المفاوضات الجارية بين الحركة وفصائل فلسطينية والوفد المصري، بشأن التهدئة مع إسرائيل.

وقال بيان صدر، اليوم الجمعة، عن مكتب هنية، إن "هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع حنفي، تناولا خلاله المباحثات الجارية للتوصل إلى تفاهمات، لتحقيق المطالب الفلسطينية العادلة في إنهاء معاناة شعبنا في غزة".

وأضاف: "كما بحثا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة"، ووفق البيان نفسه، أعرب هنية، عن شكره لـ"الدور المصري، في إيقاف العدوان على غزة".

والخميس، وصل وفد من المخابرات المصرية إلى غزة؛ لبحث "التهدئة" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وفي تصريح سابق لوكالة "الأناضول"، قال مصدر أمني فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوفد الأمني وصل غزة لـ"استكمال مشاوراته مع قادة حركة حماس، والفصائل، بشأن التهدئة مع إسرائيل".

وتأتي الزيارة بعد جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بين مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، عقب إطلاق صاروخ من غزة، سقط شمال مدينة تل أبيب.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة؛ وأصابت عشرة أشخاص بجروح، قبل أن تعلن "حماس"، مساء الإثنين، نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.