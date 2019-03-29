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نائب يطالب الحكومة بعرض خطة الاستعداد لشهر رمضان

الحياة السياسية

أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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شهر رمضان

النائب محمد العقاد

سياسية الحكومة

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول سياسية الحكومة في الاستعداد لشهر رمضان، مطالبًا بضرورة استدعاء وزير التموين تحت القبة لعرض خطة الوزارة لاستقبال الشهر الكريم والجهود التي تتم على أرض الواقع.

وأوضح العقاد في بيان له اليوم، أن شهر رمضان بمثابة موسم لكل التجار والكل ينتظر حتى يرفع أسعار بعض السلع والمنتجات والجميع يلاحظ هذا الأمر لدرجة أن هناك بعض السلع يختلف سعرها في المنطقة الواحدة، ولهذا على الحكومة أن تتصدى لهذا الأمر من خلال وضع خطة تعتمد على الزيادة في عدد المنافذ على مستوى الجمهورية على أن يراعى المناطق الشعبية لأنها تكون أكثر تكدثًا بالسكان وان تضم هذه المنافذ جميع السلع الأساسية لمتطلبات كل بيت.

وطالب النائب، بتشديد الرقابة على الأسواق بشكل عام وفى شهر رمضان بشكل خاص، للتصدي لظاهرة الاحتكار من قبل بعض التجار ومافيا السلع الغذائية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة محددودي الدخل، وبالتزامن مع الرقابة لابد من توفير السلع فى المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة في متناول الجميع.


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