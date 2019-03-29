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"ترامب": انتهى وهم "التواطؤ" مع روسيا

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، "انتهى أخيرا وهم التواطؤ" مع موسكو، في إشارة إلى اتهامات بتدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

واتهم ترامب، أمام حشد من أنصاره في ساحة "غران رابيدس" بولاية ميشيغان، داعمي التحقيق في شبهة تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا، بمحاولة الإطاحة بانتخابات عام 2016، والسعي للاستيلاء على السلطة "بشكل غير قانوني".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "البلاد تضررت بفعل هذا التحقيق"، واصفًا معارضيه بأنهم "خاسرون".

وتابع قائلاً: "بعد 3 أعوام من الأكاذيب والتشويه والتشهير انقضت الخدعة الروسية.. أخيرا انتهى وهم التواطؤ".

وأضاف: "حملة الاضطهاد المتصلة بروسيا، هي خطة وضعها من خسروا الانتخابات في محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني عن طريق اتهام أمريكيين أبرياء في مكيدة مدروسة".

والأحد، أفاد ملخص بعثت به وزارة العدل الأمريكية للكونغرس، بأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر "لم يجد تواطؤا" بين حملة ترامب والروس.


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