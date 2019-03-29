زعيم الأغلبية: الكلمة الأخيرة للشعب صاحب السيادة

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النائب عبد الهادي القصبي
النائب عبد الهادي القصبي

حسن علام- متابعات

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البرلمان

زعيم الأغلبية

الكلمة الأخيرة

وصف عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، جلسات الحوار الموسعة حول التعديلات الدستورية التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان "بالتاريخية"، مؤكدًا أن الدكتور على عبد العال أدارها بكل كفاءة واقتدار وحرفية ومهنية وأعطى الفرصة الكاملة لجميع المشاركين في هذه الجلسات المطولة.

وقال "القصبي" في بيان له، وزعه المكتب الإعلامي: "رغم أن التوجه العام تأييد التعديلات إلا أن مجلس النواب احتضن كافة الآراء ولا توجد جلسة من الجلسات إلا وشهدت أراء ومناقشات أثرت تلك الجلسات وذلك من خلال القناة الشرعية لصوت الشعب وهو مجلس النواب كما استفدت شخصيًا من جميع المناقشات والآراء من جميع المشاركين من القوى السياسية والحزبية وقامات الدستور والقانون من أساتذة الجامعات سواء كانوا مؤيدين أو متحفظين على بعض المواد أو رافضين رفضا كاملا لجميع مواد التعديلات الدستورية».

وتابع: "وسجلنا كل الملاحظات لنستفيد منها وكونت لدينا قناعات سياسية، مؤكدًا أن جميع المشاركين كانوا وطنيين وهدفهم الصالح العام وأن الأغلبية داخل البرلمان حريصة كل الحرص على دراسة جميع الاقتراحات والآراء وحريصة على أخذ الآراء الموضوعية الهادفة عن الدخول في مرحلة صياغة التعديلات الدستورية قبل عرضها للنقاش العام داخل الجلسات العامة لمجلس النواب".


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