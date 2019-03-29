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ضبط مخالفات وسائقين تحت تأثير المخدرات

قضايا وحوادث

الشرطة
الشرطة

أحمد سالم

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حملات مكثفة على الطرق السريعة

حملات مرورية

مخالفة

تأثير المواد المخدرة

نفذت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ووزارة الصحة، حملات مكبرة لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة وفرض لوائح القانون وضبط كافة المخالفات على الطرق السريعة.

وأسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية عن ضبط 50 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 4650 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1958) مخالفة تجاوز السرعة المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.


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