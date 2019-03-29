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التشكيل الرسمي لمباراة الترجي والرجاء البيضاوي

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الترجى والرجاء
الترجى والرجاء

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المصريون

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الرجاء

أعلن باتريس كارتيرون ومعين الشعباني، عن تشكيل فريقي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية للقاء السوبر الأفريقي الذي يقام بعد قليل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضم تشكيل الترجي كلا من: رامى الجريدى حارس المرمى، وفي الدفاع أيمن بن محمد – سامح الدربالى – محمد على اليعقوبى – شمس الدين الذوادى، وفي الوسط فرانك كوم – فوسينى كوليبالى – سعد بقير – أنيس البدرى، وفي الهجوم حمدو الهونى – طه ياسين الخنيسى.

وفي المقابل ضم تشكيل الرجاء كلا من: أنس الزنيتى حارس المرمى، وفي الدفاع عمر بوطيب - باتريس نجاه- بدر بانون- سند الورفلى، وفي الوسط عبدالرحيم شاكير - أيوب ناناح - عبدالإله الحافيظى – زكرياء حدراف، وفي الهجوم سفيان رحيمى- محسن ياجور.


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