تمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بالقليوبية بحوزتها أسلحة نارية وذخائر وهيروين بغرض الاتجار.

فيما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حيازة (شقيقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بلطجة")؛ أسلحة نارية بمسكنهما بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما بمسكنهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية- بندقية خرطوش- طبنجة- 3 فرد محلى الصنع- 5 خزينة- 215 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (عنصر إجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة -له معلومات جنائية)؛ بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار- 250 جراما لمخدر الهيروين- مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.