مصرع شخص إثر سقوطه من السادس

لقي مريض نفسي مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد العقارات في منطقة أرض اللواء بنطاق قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

كان قسم شرطة العجوزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب سقط من الطابق السادس بمنطقة أرض اللواء، وبإجراء التحريات وسؤال أهليته أقروا بأنه يعاني من مرض نفسي، ولم يتهموا أحد في ذلك، ولا توجد شبة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.