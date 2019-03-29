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للمرة الثالثة..

البرلمان البريطاني يرفض اقتراح الحكومة بشأن "بريكسيت"

عرب وعالم

تيريزا ماي
تيريزا ماي

وكالات

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ماى

بريكست

رفض البرلمان البريطاني اليوم الجمعة، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الثالثة.

وصوت البرلمان بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض اتفاق الانسحاب.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.

وسبق للبرلمان أن رفض مرتين الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع قادة أوروبا لتنظيم عملية الانسحاب، كما صوتوا لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 مايو المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 نيسان/ أبريل إذا رفضوه.


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