متحدث البرلمان: مصر والإمارات قادرتان على تحقيق العمل العربى المشترك

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الدكتور صلاح حسب الله
الدكتور صلاح حسب الله

حسن علام- متابعات

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مصر

الدكتور صلاح حسب الله

المتحدث باسم مجلس النواب

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة هي علاقات إستراتيجية وتاريخية وهى نموذج فريد وغير مسبوق في تاريخ العلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.

وقال " حسب الله " في بيان له أصدره اليوم إن التوصل للعلاقات بين جميع الدول العربية على مستوى نهج العلاقات المصرية الإماراتية يكفل تحقيق الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل العربي المشترك في أرفع صوره، مؤكدًا أن الوحدة والتكامل العربي الحقيقي بين جميع الدول العربية يكفل القضاء على جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات التي تواجه الأمة العربية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب إضافة إلى حل المشكلات المزمنة داخل سوريا وليبيا واليمن.

وأشاد بالمباحثات التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقصر رأس التين بمحافظة الإسكندرية.

 كما أشاد بالتوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والإمارات التي تم توقيعها بين البلدين في مجالات الإسكان والري والتجارة والصناعة مؤكدا نجاح هذه المباحثات وتحقيقها لجميع أهدافها السياسية والاقتصادية والتعاون والتنسيق بين مصر والإمارات تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

 


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