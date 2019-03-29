«جروس» يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

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الاهلى

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، غدًا السبت، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 للدوري الممتاز.

 وجاءت القائمة كالتالي:

محمود جنش - عماد السيد في حراسة المرمي

محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - حازم إمام - بهاء مجدي في خط الدفاع

طارق حامد- فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - أحمد زيزو - محمود كهربا - محمد إبراهيم - إبراهيم حسن - أيمن حفني في خط الوسط

 خالد بو طيب - عمر السعيد - حميد أحداد في خط الهجوم.


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