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سر اعتقال تونس لـ مسؤول بالأمم المتحدة

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وكالات

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الأمم المتحدة

اعتقال

تونس

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن تونس اعتقلت مسؤولا بالمنظمة يشارك في مراقبة حظر دولي للأسلحة مفروض على ليبيا رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنصف قرطاس، وهو تونسي وعضو في لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في عام 2011، اعتقل بعد وصوله إلى مطار العاصمة التونسية يوم الثلاثاء.

وأضاف حق "نتواصل مع السلطات التونسية لمعرفة أسباب اعتقاله واحتجازه وأيضا ظروف احتجازه".

وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة إن شخصين يحملان الجنسية التونسية، لم تحدد هويتهما، اعتقلا يوم الثلاثاء للاشتباه في "التخابر مع أطراف أجنبية"، وأضافت أنها صادرت أيضا وثائق سرية تمس الأمن الوطني وأن التحقيقات جارية.


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