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«كوتينيو» يدرس الرحيل عن برشلونة

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المصريون

كوتينيو

كشفت صحيفة «سبورت» الرياضية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة، يدرس الرحيل عن القلعة الكتالونية بنهاية الموسم الجارى، لعدم شعوره بالتأقلم سواء داخل أو خارج الملعب.

وذكرت الصحيفة، أن كوتينيو أفصح عن رغبته تلك لزملائه بمنتخب البرازيل خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام بنما وجمهورية التشيك، وقال لهم: "أفكر فى الرحيل عن البرسا، أعلم أنه قرار صعب، لكن يكون الأفضل لمسيرتى".

ويفضل الدولى البرازيلى الذى سيكمل فى يونيو المقبل عامه 27، قيادة مشروع رياضى لأحد الأندية الكبرى فى أوروبا، كما كان فى السابق مع ليفربول عن الاستمرار فى برشلونة مع عدم لعب دور بطولى داخل الفريق والاستمرار فى الجلوس على دكة البدلاء.

وأشارت "سبورت" إلى أن اللاعب لم يبلغ إدارة النادى بأى شىء، بخصوص نيته الرحيل فى الصيف المقبل، بعد موسم ونصف بقميص برشلونة.

وأضافت أن النادى أكد لوكلاء اللاعب ثقته التامة فى كوتينيو، الذى لا يلعب دوراً أساسياً فى تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردى، وبالأخص فى الموسم الحالى.

وكشفت أن النادى سيعقد اجتماعاً آخر مع وكلاء كوتينيو، عقب انتهاء الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا بين برشلونة ومانشستر يونايتد الشهر المقبل.


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