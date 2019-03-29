قريبًا.. حظر التدخين في هذه المدينة

قالت شركة والت ديزني، إنها ستحظر التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية وعربات الأطفال الكبيرة في مدن الملاهي التابعة لها في الولايات المتحدة بدءا من أول مايو المقبل.

و‏تهدف القيود الجديدة، المساعدة في التعامل مع الحشود الضخمة المتوقع أن تتوافد بكثافة في وقت لاحق من العام الجاري على أماكن جديدة مصممة على نسق "حرب النجوم" في عالم والت ديزني في أورلاندو بفلوريدا وديزني لاند في آناهايم بكاليفورنيا.

وكانت انتشرت بعض الشائعات مؤخرًا أنه قد حدث هجوم إرهابي في منتجع ديزني لاند في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن قامت السلطات الفرنسيه بنفي كل ذلك، وأكدت أن أصواتا نجمت عن خلل في أحد المصاعد فُهمت على أنها طلقات نارية وتسبب الحادث في حالة هلع بين زوار المنتجع.