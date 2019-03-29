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غارات تركية على مواقع شمالي العراق

عرب وعالم

غارة - أرشيفية
غارة - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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غارات جوية تركية على مواقع لـ «بي كا كا» بالعراق

العراق

تركيا

بي كا كا

غارة

شن سلاح الجوي التركي غارات جوية على مواقع لتنظيم "بي كا كا" شمالي العراق، اليوم الجمعة،  في مناطق "أفاشين" و"زاب" و"هاكورك"

وكتبت وزارة الدفاع التركية على حسابها على موقع تويتر، أن سلاح الجو التركي شن غارات، الجمعة، على مواقع للتنظيم في مناطق "أفاشين" و"زاب" و"هاكورك" شمالي العراق، وأضافت أن الغارات دمرت أهدافاً يستخدمها التنظيم كمواقع سلاح، ومخابئ، ومخازن أسلحة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.


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