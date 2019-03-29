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السديس: التصدي للشائعات والجماعات المنحرفة واجب ديني

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الشيخ السديس
الشيخ السديس

حسن علام- متابعات

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قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن «واجبنا الديني والأخلاقي والوطني لَيُحَتِّم على كل فردٍ مِنَّا، وخاصة الشباب أن ينهض بواجباته لنكون يدًا واحدة في وجه المفسدين والمنتهكين لحرمات الدين والوطن».

وأضاف «السديس» خلال خطبة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن «ذلك من خلال التَّصَدِّي للشائعات المُغْرِضَة، والأخبار الكاذبة، والدَّعَواتِ المشبوهة، والجماعات المُنْحَرِفَة، والأحزاب الضالة، والتنظيماتِ المارقة، التي تسعى جاهدة إلى إثارة البلبلة والفتن، والقلاقل».

وتابع: «لننعم جميعًا بالأمن والاستقرار، ونحافظ على الوحدة الدينية، واللُّحمة الوطنية والدَّعْوَةُ الحرَّاء مُوَجَّهة إلى من لهم مَسْئُولِيَّة تجاه الشَّبَاب والفَتَيَات: من آباء وأُمَّهَات، ومُعَلِّمِين ومُعَلِّمَات، وأَرْبَاب التَّرْبِيَة وحَمَلَةِ الأقلام ورجال الإعلام؛ أن اتقوا الله في مسؤولياتكم تجاه شَبَاب الأمة، رَوُّوا قُلُوبهم من الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ومُجَافَاة البِدَعِ والشِّرْكِيَّات والمحدثات، وخطابات التَّحْرِيضِ والإقْصَاء والكراهية وأعمال الإرهَاب الذي لا دِينَ ولا وَطَنَ له».


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