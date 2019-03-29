ما فعله المصريين بعد عودة "زغلول" من المنفى

كعادة الشعب المصري الأصيل، الذي لا ينسى زعماءه ممن ضحوا بأرواحهم فداءً له، وواجهوا الصعوبات والمتاعب في سبيل راحته واستقلاله وتخليصه من ظلم واستعباد المحتل، ففي مثل هذا اليوم 29 مارس 1921، خرج الآلاف من أبناء الشعب المصري، رجال ونساء، لاستقبال الزعيم سعد زغلول بعد عودته من منفاه، حيث اضطرت بريطانيا لنفيه عام 1919، خوفًا على مصالحها في مصر، بعدما أسس "زغلول" الوفد المصري مع صديقيه، عبدالعزيز فهمي، وعلي شعراوي، وجمعوا التوقيعات لتمثيل الشعب في الخارج والمطالبة برحيل الإنجليز.

وفي نفس اليوم الذي عاد فيه "الزعيم" شعر الاحتلال البريطاني بناقوس الخطر الذي يدق بابه، لتعلن في الوقت نفسه أنها لن تتفاوض حول إنهاء الحماية المفروضة على مصر مع أحد غير "عدلى باشا يكن" رئيس الحكومة الذى عينه السلطان فؤاد، مما شجع سعد زغلول على تأسيس حزب الوفد المصري الذي فاز في الانتخابات البرلمانية باكتساح، ليتولى "زغلول" بعد ذلك رئاسة الوزراء المصرية عام 1923.