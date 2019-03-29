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«الخطيب» يصل مقر إقامة الأهلي في «برج العرب»

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

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المصريون

الاهلى

الخطيب

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى منذ قليل، إلى مقر إقامة الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الزمالك، فى السابعة مساء غد السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 للدورى.

يحتل الزمالك قمة الدورى الحالى برصيد 53 نقطة بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 51 نقطة، وأحرز الزمالك هذا الموسم 50 هدفا بينما أحرز الأهلى 38 هدفا.

اختار مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية، وجاءت كالتالى: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وحسام عاشور، وأحمد فتحى، وعلى معلول، وسعد سمير، وأيمن أشرف، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، وعمرو السولية، وناصر ماهر، ومحمد هانى، ورمضان صبحى، وحسين الشحات، وصالح جمعة، ووليد أزارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، ومحمود وحيد، وجونيور أجاى، وجيرالدو، وباسم على، ومحمد شريف.


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