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مصرع شخص سقط من عقار بأرض اللواء

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حسن علام- متابعات

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مصرع شخص

أرض اللوا

قسم شرطة العجوزة

لقي شخص مصرعه، فجر اليوم؛ إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة أرض اللواء.

تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من شرطة النجدة بعثور أهالي شارع جمال عبد الناصر على جثة أسفل عقار.

كشفت معاينة الرائد أحمد عادل رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، أن الجثة لشخص يدعى "غالب" في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة ووجود آثار كسور متفرقة بالجسم، وأنه مريض نفسي سقط من أعلى عقار مكون من 6 طوابق.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الموظفين، وتحرير محضر بالواقعة، أحاله العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.


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