مصرع فتاة وإصابة 16 طفلًا في حادث تصادم بالإسماعيلية

29 مارس 2019 - 04:47 م

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب 22 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين نقل إحداهما تحمل عمال يومية في مزارع بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي.

ونُقل المصابون وبينهم 16 طفلًا إلى مستشفى القصاصين المركزي والإسماعيلية العام، فيما نقل جثمان المتوفاة أميرة منصور إبراهيم 19 سنة، إلى مبرد مشرحة المستشفى.

ووقع الحادث بسبب تصادم بين سيارتين على طريق الدواويس الواصل بين قرى مدينة القصاصين والطريق الصحراوي وأماكن وجود المزارع، وهو طريق تكثر عليه حركة نقل عمال اليومية في جمع المحصولات الزراعية.

وقال مصدر طبي، إن 5 حالات حرجة نقلت إلى مستشفى الإسماعيلية العام، بينما وصل إلى مستشفى القصاصين إصابات الجروح والكدمات البسيطة.