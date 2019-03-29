تعرف على أول مسبار فضائى حلق فوق "عطارد"

التحليق فوق كوكب عطارد، حلم صعب، ظل يراود وكالة ناسا الفضائية لسنوات عديدة، وفي عام 1974 تحقق الحلم عن طريق "مارينر10"، ذلك المسبار الفضائي الذي تم إطلاقه بعد عامين من "مارينر9" آخر مركبة فضائية في برنامج مارينر.

وكان الهدف من تلك المهمة التي تم تكليفه بها، هو إجراء قياسات حول بيئة حول كوكب عطارد والغلاف الجوي والسطح وخصائصه، وكذلك إجراء نفس البحوث على كوكب الزهرة، والحصول على خبرة في مهمات الكواكب بمساعدة إقلاع الجاذبية وسرعة الإفلات.

وفي مثل هذا اليوم 29 مارس عام 1974، حلقت "مارينر 10" فوق كوكب عطارد، واستطاعت التقاط 5 صور للأرض و6 صور للقمر كما التقطت صورا للقطب الجنوبي للقمر والذي كانت المعلومات والصور عنه قليلة، واستخدمت تلك الصور بعد ذلك لتحسين خرائط القمر وتطوير شبكة الإحداثيات القمرية.