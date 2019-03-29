تحذير شديد اللهجة من إدارة الأهلي لـ«رمضان صبحي»

29 مارس 2019 - 04:39 م

حذر مجلس إدارة النادي الأهلي، رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأحمر والمنتخب الوطني، من الوقوف على الكرة حال مشاركته في القمة 117، وهددته بفرض غرامات ضده إذا قام بتلك الحركة.

ويأتي تصرف إدارة الأهلي لرغبتها في عدم إثارة أي أزمات قبل القمة، خاصة وأن رمضان صبحي قام بتلك الحركة مرتين من قبل في مباريات القمة وأثارت العديد من الأزمات.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة.