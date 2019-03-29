  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة التامة بين الرجل والمرأة تدمير للأسرة

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

تحذير شديد اللهجة من إدارة الأهلي لـ«رمضان صبحي»

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يبلغ النادي برغبته الرسمية في الرحيل

#

حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي

#

مفاجأة وراء استبعاد رمضان صبحي من المنتخب: أسباب لا تصلح للنشر

#

تعرف على أرقام قمصان ثلاثي الأهلي الجدد

المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

حذر مجلس إدارة النادي الأهلي، رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأحمر والمنتخب الوطني، من الوقوف على الكرة حال مشاركته في القمة 117، وهددته بفرض غرامات ضده إذا قام بتلك الحركة.

ويأتي تصرف إدارة الأهلي لرغبتها في عدم إثارة أي أزمات قبل القمة، خاصة وأن رمضان صبحي قام بتلك الحركة مرتين من قبل في مباريات القمة وأثارت العديد من الأزمات.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة