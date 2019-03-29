  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة التامة بين الرجل والمرأة تدمير للأسرة

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على حالة طقس الغد

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

#

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد

الأرصاد

البرودة

السحب المنخفضة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو مضطرب جداً، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة