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تونس تتجه لتأجيل الانتخابات الرئاسية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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قال أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، إنه تقرر تغيير موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 10 نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال ساعات.

وأوضح الجربوعي، فى تصريحات لوكالة "الأناضول"، أنّ "مجلس الهيئة سيجتمع مساء الجمعة لتحديد موعد جديد للانتخابات الرّئاسية، من المرجح أن يكون إمّا يوم 3 أو 17 نوفمبر المقبل".

وأضاف، أن "تغيير موعد الانتخابات الرئاسية جاء على خلفيّة مطالب تقدمت بها جمعية المولد النبوي الشريف في تونس (مستقلة) إلى مراجعة تاريخ الاقتراع لتزامنه مع ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمدينة القيروان وسط البلاد".


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