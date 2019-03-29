«الأوليمبية الدولية» تلغي نتائج 3 فرق في أوليمبياد 2012

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الاولمبية الدولية
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المصريون

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منشطات

الاولمبية

قررت اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم، الجمعة، إلغاء نتائج 3 رياضيين شاركوا في أوليمبياد لندن 2012، بسبب ثبوت تعاطيهم للمنشطات.

وألغت اللجنة الأوليمبية نتائج، الأذربيجاني، فالنتين هريستوف الفائز ببرونزية رفع الأثقال بوزن 56 كيلو جرامًا، بسبب تأكد وجود المنشطات بعد إعادة فحص عيناتهم.

وقالت اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم، الجمعة، إن عينة هريستوف الخاصة بأولمبياد لندن، ثبت أنها إيجابية بعد إعادة الفحص.

كما ألغت اللجنة نتيجة أنيس أنانينكا عداء روسيا البيضاء الذي احتل المركز الـ43 في سباق 800 متر للرجال، بجانب مواطنته ألينا ماتوشكا، صاحبة المركز الـ25 في منافسات الإطاحة بالمطرقة في لندن.

يذكر أنه تم اكتشاف 48 حالة انتهاك لقواعد المنشطات، بعد إعادة فحص أكثر من 500 عينة من أولمبياد لندن، باستخدام أحدث التقنيات.


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