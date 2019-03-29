بيان جديد من الجيش الجزائرى

29 مارس 2019 - 04:31 م

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إنه لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني، مؤكدا توفير جميع عوامل النجاح المطلوبة، وتهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتدريب والتحضير والتوعية.

وأضاف، في كلمة له خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة نقلها بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة: "إننا ندرك جيدا أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية، على أكثر من مستوى، قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا، وأنتجت أساسا، ووعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب".

وأشار صالح، إلى أن الجزائر تستحق من أبنائها في مواقعهم كافة، أن يكونوا حصنها المنيع، مستطردًا: "هنا يكمن سبب ارتياحنا لأننا نشعر فعلا أن الجيش الوطني الشعبي، هو سليل فعلي لجيش التحرير الوطني، فلا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني، ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه، بمثابة المنارة التي يهتدون بنورها على مسار امتلاك المزيد من القوة التي بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية".