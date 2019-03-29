«ساويرس» عن وزير الآثار: «وشه حلو علينا»

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خالد العناني وزير الآثار
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وزير الآثار

رجل الاعمال نجيب ساويرس

الدكتور خالد العناني

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بأعمال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بعد اكتشاف الوزارة الأخير للبهو الملكي للفرعون رمسيس الثاني.

وكتب "ساويرس"، تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: "الآثار تعلن اكتشاف البهو الملكي للفرعون رمسيس الثاني، بصراحة وزير الآثار الحالي وشه كويس علينا .. كل شوية يحصل كشف آثري عظيم".

وأضاف ساويرس في تغريدة أخرى: "طبعا مش بس كده أنا متأكد إن فيه مجهود كبير وراء الاكتشافات دى .. من جد وجد".

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت عن اكتشاف البعثة الأثرية لجامعة نيويورك والعاملة بمعبد رمسيس الثاني بأبيدوس عن بهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية حول منطقة المعبد بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا أن الكشف سوف يغير ولأول مرة شكل وخريطة المعبد الذي يقرب على اكتشافه حوالي 160 عامًا.



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