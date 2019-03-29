بعد انفصاله.. خبر سار لـ"أحمد سعد"

29 مارس 2019 - 04:28 م

رصد موقع Socialblade ، الأرباح المتوقعة للفنان أحمد سعد من قناته على "يوتيوب"، إذ بلغ عدد متابعيه 498 ألفًا و611 متابعًا، فيما وصل عدد مشاهدات الكليبات 113 مليونًا و138 ألف مشاهدة، حسب ما ذكر الموقع.

وحقق سعد، خلال الثلاثين يومًا الماضية، أرباحًا قدرت بنحو 27 ألفًا و800 دولار، أي ما يعادل 481 ألفًا و801 جنيه مصري.

وتوقع "يوتيوب" بناء على هذا التدرج الشهري في الأرباح وعدد المشاهدات، أنّ تحقق قناة سعد ،على "يوتيوب" أرباحًا سنوية نهاية 2019 بنحو 333 ألفًا و600 دولار، بما يعادل 5 ملايين و781 ألف جنيه مصري.

يذكر أن أحمد سعد، يمر حاليًا بأزمة مع زوجته الفنانة سمية الخشاب، إذ أعلن انفصالهما وطلاقهما أمس في الساعة السابعة صباحًا، ما أثار جدلاً واسعا بين متابعي "سعد" و"سمية" على مواقع التواصل الاجتماعي.