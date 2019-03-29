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تركيا لإسرائيل: ستحصدون ما زرعتم

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خلوصي أكار
خلوصي أكار

وكالات

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إسرائيل

الجولان

تركيا

وصف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان بـ"الخاطئ جداً".

وقال أكار، في كلمة له خلال لقائه أسر الشهداء الأتراك في إسطنبول، إن القرار الأمريكي بشأن الجولان خاطئ جداً، ومثل هذه الخطوات في غاية الخطورة، مستشهدا بالحكمة التركية القائلة "من يزرع الريح يحصد العاصفة".

وأكد أن تركيا تبدي احتراماً كبيراً لوحدة الأراضي السورية والعراقية، وكل البلدان المجاورة، وليس لديها أطماع في أراضي الغير.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع مساء الإثنين الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وسبق لإسرائيل أن احتلت مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في العام 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.


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