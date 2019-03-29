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وزير الأوقاف: مصر من أفضل الدول في معاملة اللاجئين

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الدكتور مختار جمعه
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خطبة الجمعة

وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد المغفرة بالجيزة، بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأكد زير الأوقاف، أنه لا بأس بتحديد يوم للتذكير بحق اليتيم، أو الأم، أو المرأة، أو مكانة العلم، أو التذكير ببعض المناسبات الدينية أو الوطنية، منوهًا أن مصر من أفضل الدول في معاملة اللاجئين واستضافتهم وإكرامهم، ومعاملتهم كمواطنين وليس كغرباء، فهي لم تعزلهم في مخيمات على نحو ما تفعل بعض الدول الأخرى ، بل تقاسمهم لقمة العيش، فمصر كل من دخلها كان أمنًا ومكرمًا وستظل كذلك بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة بإذن من قال في حقها "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

وحذر الوزير خلال الخطبة، من المساس بأموال الأيتام مؤكدًا أن الإسلام أوصانا بإكرام اليتيم أيما إكرام , وجعل درجة ومنزلة من يكفل اليتيم ويكرمه هي صحبة الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم) في الجنة, حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “مَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "كَافِل الْيتيمِ -لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ- أَنَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ ، وأشار بِالسَّبَّابةِ والْوُسْطى"، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ".

كما حذر القرآن الكريم تحذيرًا كبيرًا من المساس بأموال الأيتام  فقال سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا", وقال سبحانه : "وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا".


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