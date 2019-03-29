» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة غير مستقر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا، غير مستقر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

شبين الكوم 16 26

طنطا 15 26

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 22

مطروح 14 19

السلوم 13 21

سيوة 11 22

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24

الزقازيق 14 26

الإسماعيلية 14 27

السويس 14 26

العريش 12 24

رفح 11 23

رأس سدر 15 26

نخل 06 26

نويبع 17 26

طابا 15 25

كاترين 07 21

الطور 16 28

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 14 31

بنى سويف 13 32

المنيا 13 34

أسيوط 14 32

سوهاج 13 32

قنا 14 32

الأقصر 15 33

أسوان 16 33

أبوسمبل 15 32

الوادي الجديد 14 33

شلاتين 17 28

أبو رماد 18 27

رأس حدربة 19 26

حلايب 18 26