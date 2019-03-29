تفاصيل انشاء أعرض كوبري على النيل ومسجل بموسوعة جينيس

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب تفاصيل اعداد كوبري جديد على النيل الشرق .

وقال رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار":" إن الشركة تعمل على الآن على اعداد كوبري معلق على النيل الشرق الذي يعد أعرض كوبري معلق على مستوى العالم، ومسجل في موسعة جينس".

وأضاف:" أن محور روض الفرج من المشروعات المهمة جدًا، لأنه هذا المشروع في المجمل يربط العين السخنة بالساحل الشمالي".

وتابع: "الشركة انتهت من الجزء المكلفة به في محور روض الفرج"، مشيرا الى ان العمل في هذا الجزء استغرق 3 سنوات ونصف".