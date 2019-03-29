  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:11 ص
بحث متقدم
الشرطة البريطانية

إغلاق مسجد لندن المركزي بعد عملية طعن.. وهلع بين المسلمين

اعرض كوبري معلق

تفاصيل انشاء أعرض كوبري على النيل ومسجل بموسوعة جينيس

سعيد حساسين

"حساسين" يكشف كواليس ما دار بينه وبين رئيس الزمالك

أصدقاء "علاء عبد الفتاح" يوجهون له رسالة غامضة

إطلاق سراح "علاء عبد الفتاح" من قسم شرطة الدقي

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

"الاحتباس الحراري" يعمل على زيادة إنتشار الملاريا

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة مدوية عن الاحتباس الحراري

البنك المركزي

قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك

احتجاجات في إيطاليا ضد "أوبر"

مخاوف واسعة من استحواذ «أوبر» على «كريم».. ما السبب؟

عصام سلطان

حقيقة وفاة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

وكالة العنبريين

بعد «العنبريين».. وكالات تاريخية فى «وش مدفع الإزالة»

بالفيديو..

سامي عبدالعزيز: بي بي سي فقدت كل المهنية والمصداقية

الحياة السياسية

سامي عبد العزيز: أنا ضد تجديد الخطاب الديني
سامي عبد العزيز: أنا ضد تجديد الخطاب الديني

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

منع أغاني "مايكل جاكسون" من الإذاعة على "بي بي سي" .. لماذا؟

#

فستان "دولي شاهين" يثير أزمة .. والفنانة توضح: لم أكن عارية

#

«آل شيخ» يفوز بأفضل شاعر في الخليج

#

"M B C" تطلق قناة جديدة

أكد سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إن "بي بي سي" فقدت مصداقيتها تماماً وكررت تقاريرها المشبوه ضد مصر فهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الدولة المصرية.
وأوضح "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الخميس: "علينا الإتيان بممثلي البي بي سي في جلسة علنية على الهواء وأنا كجانب مصري أعرض ما عندي من وقائع وحقائق شوهتها بي بي سي، الجلسة تبقى علنية ويبقى الحوار مفتوح وتحصل المواجهة"، ولفت إلى أن اقتراحه سيظهر انحراف بي بي سي عن تناول الحقائق أمام العالم وتعمدها الإساءة لمصر.
وتابع: "بي بي سي وقعت في بئر اللاحرفية واللا مهنية على الإطلاق، ده اقتراحي وياريت يحصل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة غير مستقر
» شاهد: فضيحة مدوية أمام مدرسة بنات بالشرقية
» تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر
» أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب
» عم أحد ضحايا الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية
» عقوبات مغلظة تلاحق المعتدين على المستشفيات
» سر المنطقة "سي" مقابل الاعتراف بالجولان
» «الإخوان والرئاسة».. "ولكنكم لا تحبون الناصحين"
» حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان
» الكويت.. إغلاق حديقة للحيوانات لهذا السبب الخطير
» المكسيك.. رفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة