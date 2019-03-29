سامي عبدالعزيز: بي بي سي فقدت كل المهنية والمصداقية

أكد سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إن "بي بي سي" فقدت مصداقيتها تماماً وكررت تقاريرها المشبوه ضد مصر فهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الدولة المصرية.



وأوضح "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الخميس: "علينا الإتيان بممثلي البي بي سي في جلسة علنية على الهواء وأنا كجانب مصري أعرض ما عندي من وقائع وحقائق شوهتها بي بي سي، الجلسة تبقى علنية ويبقى الحوار مفتوح وتحصل المواجهة"، ولفت إلى أن اقتراحه سيظهر انحراف بي بي سي عن تناول الحقائق أمام العالم وتعمدها الإساءة لمصر.

