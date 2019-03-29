خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

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علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على ما تناولته وكالة "رويترز" للأنباء، في تقرير لها بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020، وهو ما نفته وزارة المالية في بيان له.
وأوضح "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، والمذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن "رويترز" ليست جهة ذات اختصاص في الاقتصاد، مضيفًا: "ياريت كل واحد يشتغل في مجاله".
وثمن الخبير الاقتصادي، سرعة الرد من وزارة المالية ونفي ما تناولته "رويترز"، مشيرًا إلى أن سعر الصرف يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب.
وتابع: "الدولار ينخفض والجنيه يزيد هذه الفترة لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. والمسألة عرض وطلب".


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