» تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر

28 مارس 2019 - 11:50 م

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد حالة من عدم الاستقرار تبدأ غدًا على السواحل الشمالية، حيث تتزايد فرص سقوط الأمطار مع تزايد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يومي السبت والأحد، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة غدًا 27 درجة ستصل إلى 18 درجة يوم الأحد.

