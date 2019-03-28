» أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب

28 مارس 2019 - 10:50 م

سخرت الإعلامية رضوى الشربيني، من خبر متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأنها السبب في طلاق الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد.



ودوّنت «رضوى» عبر حسابها على موقع الصور «إنستغرام» قائلة: «أنا بومة سري باتع؟ .. ماشي»، في إشارة إلى حلقة استضافت فيها سمية الخشاب في برنامجها قبل أيام.



وتعرض الإعلامية المعروفة بمناصرة المرأة، لحملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تربط بين طلاق سمية الخشابها وظهورها مع رضوى الشربيني واصفين بأن اللقاء كان «شؤم» على الزوجين.



جدير بالذكر أن الفنان والمطرب أحمد سعد كان قد أعلن، صباح الخميس، انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب.

