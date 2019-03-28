قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.



وثبتت اللجنة، فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، سعر عائد الفائدة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض و16.25% للعملة الرئيسية، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

