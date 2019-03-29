  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:18 ص
بحث متقدم
الشرطة البريطانية

إغلاق مسجد لندن المركزي بعد عملية طعن.. وهلع بين المسلمين

اعرض كوبري معلق

تفاصيل انشاء أعرض كوبري على النيل ومسجل بموسوعة جينيس

سعيد حساسين

"حساسين" يكشف كواليس ما دار بينه وبين رئيس الزمالك

أصدقاء "علاء عبد الفتاح" يوجهون له رسالة غامضة

إطلاق سراح "علاء عبد الفتاح" من قسم شرطة الدقي

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

"الاحتباس الحراري" يعمل على زيادة إنتشار الملاريا

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة مدوية عن الاحتباس الحراري

البنك المركزي

قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك

احتجاجات في إيطاليا ضد "أوبر"

مخاوف واسعة من استحواذ «أوبر» على «كريم».. ما السبب؟

عصام سلطان

حقيقة وفاة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

وكالة العنبريين

بعد «العنبريين».. وكالات تاريخية فى «وش مدفع الإزالة»

مشروع قانون لـ"الشيوخ" الأمريكي لمنع تسليم تركيا مقاتلات F35

عرب وعالم

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"الكونجرس" يوافق على سحب الجنود الأمريكيين من اليمن

#

الكونجرس لـ"بن سلمان": لن نسمح لك بهذا الأمر

#

مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون ضد "BDS" لمقاطعة الاحتلال

#

الكونجرس يحجب التصويت على قانون معاقبة حلفاء سوريا

قدم عدد من أعضاء "الشيوخ" الأمريكي، مشروع قانون للمجلس، لوقف تسليم مقاتلات من طراز "F35" إلى تركيا، بحجة شراء الأخيرة منظومة الدفاع الجوي "S400" الروسية.
وقدم المشروع كل من السيناتوران الجمهوريان جيمس لانكفورد، وتوم تيليس، والديمقراطيان جين شاهين، وكريس فان هولين.
ويتضمن مشروع القانون منع تسليم تركيا أي مقاتلة، حتى تتأكد حكومة الولايات المتحدة من أن أنقرة لن تحصل على منظومة الدفاع الروسية.
كما يتضمن مشروع القانون عدم إعطاء تركيا أي ملكية فكرية، وبيانات ضرورية تتعلق بصيانة مقاتلات "F35"، وعدم إنشاء أي مرافق للتخزين في تركيا يتعلق بالمقاتلات المذكورة.
ويشير المشروع أن الرئيس الأمريكي يمكنه إعفاء تركيا من القيود المذكورة، في حال تعهد خطياً للكونغرس من أن الحكومة التركية لا تخطط أو لا تنوي الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
ووفقا لمشروع القانون، فإن شراء تركيا لأنظمة دفاع الجوي المذكورة، من شأنه أن يعرض وحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" للخطر.
كما يؤثر على عمليات القوات الأمريكية، بما في ذلك عمليات التحالف الدولي، ويؤثر على التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا، ومن شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر اختراق أنظمة الدفاع الأمريكية وقدراتها التشغيلية.
وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "S400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.
وتخطط أنقرة أيضًا لشراء 100 مقاتلة من طراز "F35" من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليًا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.
وكانت تركيا قد تسلمت مقاتلتيْن من طراز "F35"، في حزيران/يونيو الماضي، ولكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع مقاتلات "F35"، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.
تعد "F35"، مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة غير مستقر
» شاهد: فضيحة مدوية أمام مدرسة بنات بالشرقية
» تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر
» أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب
» عم أحد ضحايا الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية
» عقوبات مغلظة تلاحق المعتدين على المستشفيات
» سر المنطقة "سي" مقابل الاعتراف بالجولان
» «الإخوان والرئاسة».. "ولكنكم لا تحبون الناصحين"
» حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان
» الكويت.. إغلاق حديقة للحيوانات لهذا السبب الخطير
» المكسيك.. رفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة