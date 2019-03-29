مشروع قانون لـ"الشيوخ" الأمريكي لمنع تسليم تركيا مقاتلات F35

29 مارس 2019 - 12:20 ص

قدم عدد من أعضاء "الشيوخ" الأمريكي، مشروع قانون للمجلس، لوقف تسليم مقاتلات من طراز "F35" إلى تركيا، بحجة شراء الأخيرة منظومة الدفاع الجوي "S400" الروسية.



وقدم المشروع كل من السيناتوران الجمهوريان جيمس لانكفورد، وتوم تيليس، والديمقراطيان جين شاهين، وكريس فان هولين.



ويتضمن مشروع القانون منع تسليم تركيا أي مقاتلة، حتى تتأكد حكومة الولايات المتحدة من أن أنقرة لن تحصل على منظومة الدفاع الروسية.



كما يتضمن مشروع القانون عدم إعطاء تركيا أي ملكية فكرية، وبيانات ضرورية تتعلق بصيانة مقاتلات "F35"، وعدم إنشاء أي مرافق للتخزين في تركيا يتعلق بالمقاتلات المذكورة.



ويشير المشروع أن الرئيس الأمريكي يمكنه إعفاء تركيا من القيود المذكورة، في حال تعهد خطياً للكونغرس من أن الحكومة التركية لا تخطط أو لا تنوي الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية.



ووفقا لمشروع القانون، فإن شراء تركيا لأنظمة دفاع الجوي المذكورة، من شأنه أن يعرض وحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" للخطر.



كما يؤثر على عمليات القوات الأمريكية، بما في ذلك عمليات التحالف الدولي، ويؤثر على التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا، ومن شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر اختراق أنظمة الدفاع الأمريكية وقدراتها التشغيلية.



وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "S400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.



وتخطط أنقرة أيضًا لشراء 100 مقاتلة من طراز "F35" من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليًا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.



وكانت تركيا قد تسلمت مقاتلتيْن من طراز "F35"، في حزيران/يونيو الماضي، ولكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.



تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع مقاتلات "F35"، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

