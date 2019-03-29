  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:12 ص
بحث متقدم
الشرطة البريطانية

إغلاق مسجد لندن المركزي بعد عملية طعن.. وهلع بين المسلمين

اعرض كوبري معلق

تفاصيل انشاء أعرض كوبري على النيل ومسجل بموسوعة جينيس

سعيد حساسين

"حساسين" يكشف كواليس ما دار بينه وبين رئيس الزمالك

أصدقاء "علاء عبد الفتاح" يوجهون له رسالة غامضة

إطلاق سراح "علاء عبد الفتاح" من قسم شرطة الدقي

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

"الاحتباس الحراري" يعمل على زيادة إنتشار الملاريا

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة مدوية عن الاحتباس الحراري

البنك المركزي

قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك

احتجاجات في إيطاليا ضد "أوبر"

مخاوف واسعة من استحواذ «أوبر» على «كريم».. ما السبب؟

عصام سلطان

حقيقة وفاة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

وكالة العنبريين

بعد «العنبريين».. وكالات تاريخية فى «وش مدفع الإزالة»

حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان

عرب وعالم

أفغانستان
أفغانستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. 5 صور نادرة من معاهدة السلام "كامب ديفيد"

#

كوشنر يبحث "صفقة القرن" في الدوحة

#

السفير الأمريكي بإسرائيل يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

#

روسيا مجددًا: مستعدون للتوسط بين فلسطين وإسرائيل

اشتعلت حرب كلامية جديدة بين باكستان، وأفغانستان والولايات المتحدة، عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اقترح فيها تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان التي مزقتها الحرب.
والأسبوع الماضي، قال عمران خان، لمجموعة من الصحفيين، بأن حركة طالبان الأفغانية طلبت لقاءه، ولكنه رفض اللقاء بعد أن اعترضت كابل على الأمر، واقترح تشكيل حكومة مؤقتة لإنهاء الأزمة في أفغانستان.
وبالرغم من تأكيد عمران خان، على أن تصريحاته أخرجت عن سياقها، إلا أن كابل وواشنطن لم تتوقفا عن انتقاد إسلام أباد، وزعمت بأن هذا "الاقتراح" يرقى لدرجة التدخل بالشؤون الداخلية لأفغانستان.
واستدعت أفغانستان، الثلاثاء، سفيرها في إسلام أباد "للتشاور" بشأن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان، زالماي خليل زاد، عبر حسابه على موقع تويتر، التصريح بأنه "غير مناسب".
واندلع الخلاف الدبلوماسي الجديد قبل أيام من بدء خليل زاد، جولة أخرى إلى المنطقة، فيما يتعلق بجهود واشنطن الحثيثة لإيجاد تسوية تفاوضية للصراع في أفغانستان الذي دخل عامه الثامن عشر.
كما طلب السفير الأمريكي لدى أفغانستان، جون باس، في تغريدة له على تويتر، من رئيس وزراء باكستان، الذي كان بطلا في لعبة الكريكت، "عدم العبث بالكرة في الشؤون الداخلية لأفغانستان وعملية السلام فيها".
و"العبث بالكرة"، حركة محظورة ويعاقب عليها في لعبة الكريكت، وتعني تغيير شكل الكرة باستخدام المسامير أو أي شيء آخر.
ولم يستغرق المسؤولون الباكستانيون وقتا طويلا للرد على تصريحات الدبلوماسي الأمريكي، حيث شكك وزير المالية، أسد عمر، عبر حسابه بتويتر، بمعرفة "باس"، بقواعد لعبة الكريكيت، الرياضة الأكثر شعبية في جنوب آسيا.
وقال عمر، "تغريدة تظهر أنك لا تفهم لعبة الكريكيت ولا الدبلوماسية، وفي هذا المنعطف الحرج الذي تمر به عملية السلام الأفغانية، نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من العثور على مهارات دبلوماسية أفضل للتعامل مع القضية الحساسة المطروحة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه طالبان والولايات المتحدة لاستئناف المحادثات أبريل/نيسان المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، وتشعر الحكومة الأفغانية بشكل متزايد بأنها مهمشة في طاولة المفاوضات حيث ترفض طالبان الحوار مع الحكومة الأفغانية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة غير مستقر
» شاهد: فضيحة مدوية أمام مدرسة بنات بالشرقية
» تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر
» أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب
» عم أحد ضحايا الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية
» عقوبات مغلظة تلاحق المعتدين على المستشفيات
» سر المنطقة "سي" مقابل الاعتراف بالجولان
» «الإخوان والرئاسة».. "ولكنكم لا تحبون الناصحين"
» حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان
» الكويت.. إغلاق حديقة للحيوانات لهذا السبب الخطير
» المكسيك.. رفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة