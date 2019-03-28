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الكويت.. إغلاق حديقة للحيوانات لهذا السبب الخطير

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أعلنت الكويت، الخميس، إغلاق حديقة للحيوانات أمام الزوار، احترازيًا، إثر اكتشاف مرض معدٍ.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الھيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قررت إغلاق حديقة الحيوان، حتى إشعار آخر.
ويأتي القرار "بسبب اكتشاف مرض الإجھاض المعدي البروسيلا (عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات إلى الأشخاص) لدى بعض أنواع الحيوانات المجترة".
والحيوانات المجترة حيوانات تملأ المعدة بالطعام ثم تعود لأكله، ومن أشهرها البقر والماعز.
ونقلت الوكالة الكويتية عن مدير الحديقة ناصر العطية، قوله إن "الإغلاق يأتي في إجراء احترازي من هيئة الزراعة، حرصًا على سلامة زوار الحديقة".
وأشار العطية، إلى أن "الإجراء الاحترازي يأتي أيضا حتى يتسنى لأعضاء الفريق الطبي في حديقة الحيوان، القيام بواجبھم للسيطرة على المرض".
وحديقة حيوان الكويت، أنشئت عام 1968، وتقع بمنطقة العمرية، بمحافظة الفروانية، جنوب غرب العاصمة.
ووفق تقارير إعلامية، تقع الحديقة على مساحة 180 ألف متر مربع، وتضم حاليا نحو 200 نوع من الحيوانات المھددة بالانقراض، ويزورھا سنويا نحو 180 ألف شخص. 

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