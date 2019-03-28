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العاهل السعودي يصل إلى تونس في زيارة دولة

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

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وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الخميس، إلى تونس، على رأس وفد، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في استقبال العاهل السعودي، الذي يؤدي زيارة دولة إلى تونس تستغرق 3 أيام على رأس وفد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة.
والأربعاء، قالت الرئاسة التونسية إن "الزيارة تأتي في إطار تمتين العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين تونس والمملكة، ورغبة البلدين المشتركة في تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، بما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين".
ويزور العاهل السعودي تونس على رأس وفد يضم أمراء ووزراء وكبار المسؤولين بالمملكة، في زيارة تأتي قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة الثلاثين للقمة العربية في تونس، حيث ستسلم السعودية رئاسة الجامعة العربية إلى تونس.
وتنطلق القمة في دورتها العادية الثلاثين على مستوى الزعماء والقادة، الأحد، فيما انطلقت الثلاثاء الماضي، أشغال الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل عديد الإشكاليات والتوترات التي تعيشها المنطقة. 

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