إسرائيل تعرض إخلاء "مؤقتا" لمستوطنة بمحيط غزة

28 مارس 2019 - 11:00 م

عرض مجلس استيطاني في محيط غزة، على مستوطني "كيرم شالوم" القريبة من القطاع، إخلاءها يومي الجمعة والسبت، تحسبا لاندلاع مواجهات قرب السياج المحيط بالقطاع.



وحسب ايتسيك شفارتس، مراسل قناة "كان" العبرية التابعة لـ"هيئة البث الإسرائيلية"، فإنه وللمرة الأولى منذ الحرب على غزة عام 2014، توجه المجلس الإقليمي "أشكول"، في الأيام الأخيرة، إلى مستوطني كيرم شالوم بطلب للموافقة على إخلائهم يومي الجمعة والسبت.



وأضاف شفارتس أن الطلب يأتي "بالتزامن مع المواجهات التي تخطط حركة حماس لتنظيمها في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة".



وتابع أن "مجلس المستوطنات عرض على المستوطنين الذين سيخلون منازلهم، الإقامة في أماكن بديلة مع تكفل مجلس المستوطنات بكافة النفقات المترتبة عن ذلك من إقامة ومأكل ومشرب".



وتقع مستوطنة "كيرم شالوم" على بعد أمتار من السياج المحيط بغزة، في أقصى الجنوب، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود المصرية.



ومؤخرا، أعلن الفلسطينيون في القطاع عن مسيرات حاشدة ستخرج قرب الحدود، السبت، تحت اسم "مليونية العودة" ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات "العودة وكسر الحصار" و"يوم الأرض".



و"يوم الأرض"، تسمية تطلق على أحداث جرت في 30 مارس / آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.



وتشهد حدود غزة منذ شهور طويلة توترا شديدا، حيث يشارك منذ نهاية مارس/آذار 2018، آلاف الفلسطينيين في مسيرات "العودة" التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.

