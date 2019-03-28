الجزائر.. استقالة رئيس أكبر تنظيم لرجال الأعمال

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أعلن علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال) في الجزائر، استقالته على خلفية دعمه لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في رسالة استقالة لـ"حداد"، الخميس، تحصلت الأناضول على نسخة منها.
وقال حداد، "قررت، وأنا في كامل قواي وبدون أي إكراهات، مغادرة رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، اعتبارا من اليوم (الخميس)".
ومنتدى رؤساء المؤسسات، الذي تحول قبل 3 أشهر إلى نقابة، يعتبر أحد أكبر ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية.
وقبل أشهر، أعلن منتدى رؤساء المؤسسات، دعمه لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
واعتبر حداد، أن موقف المنتدى من رئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة، لم يتخذه لوحده، وإنما بإجماع أعضائه.
وأشار إلى أن الأمور تطورت لاحقا (الحراك المناهض لاستمرار بوتفليقة في الحكم) بشكل لم يكن متوقعا وأفلت من كل التحليلات السياسية والاجتماعية في البلاد.
ولفت حداد، إلى أن لأعضاء المنتدى الحرية للتموقع بالنظر إلى تقييم كل واحد للوضع السياسي.
وشهد أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، تصدعات وانشقاقات مباشرة عقب انطاق الحراك الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، في 22 فبراير/ شباط الماضي.
والأربعاء، تخلى الاتحاد العام للعمال (أكبر تنظيم نقابي بالبلاد) عن دعم بوتفليقة، وأعلن تزكيته لدعوة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، لتفعيل المادة 102 من الدستور، وإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وساند اتحاد العمال، بوتفليقة، لمدة 20 سنة (منذ 1999)، وكان من السباقين لدعوته للترشح لولاية خامسة.

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