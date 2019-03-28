مباحثات أمريكية سعودية حول هذا الأمر الهام

28 مارس 2019 - 10:20 م

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، عددا من القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي.



جاء ذلك في بيان أصدره، الخميس، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالاندينو.



وقال البيان إن اللقاء الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحث "العديد من القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي".



كما هنّأ بومبيو "بن سلمان" على تسلمه منصبه الجديد نائباً لوزير الدفاع، معربا عن "تحمسه" للعمل سويا معه، لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.



وأشاد بومبيو بـ"المملكة العربية السعودية لاستمرارها في دعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث، لتعزيز العملية السياسية في اليمن".



ولفت إلى توافق الطرفين في الرأي بخصوص التزام الأطراف اليمنية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد.

