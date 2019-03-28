فنزويلا تمنع زعيم المعارضة من تقلّد مناصب عامة لـ15 عامًا

28 مارس 2019 - 10:10 م

أعلنت السلطات الفنزويلية، الخميس، تجريد رئيس البرلمان، زعيم المعارضة خوان غوايدو، من حق تقلّد أي مناصب عامة في الدولة، لمدة 15 عامًا، بسبب شبهة فساد.



جاء ذلك في تصريح تلفزيوني، أدلى به المراقب العام الفنزويلي، إيلفيس أمورسو، المكلف بمتابعة شفافية الإدارة في البلاد، ونقلته وكالة أسوشييتد برس.



وأرجع أمورسو، سبب حرمان رئيس البرلمان، من تقلد مناصب في الدولة، إلى وجود "مخالفات في سجلاته المالية".



ويجرد هذا القرار غوايدو، من منصبه رئيسا للبرلمان.



ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة، إثر إعلان غوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

