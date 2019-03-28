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الصحة العالمية:

الأمراض تكلف إفريقيا 2.4 ترليون دولار سنويا

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن مختلف الأمراض والأوبئة تكلف قارة إفريقيا 2.4 ترليون دولار سنويا.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة بعنوان "تكاليف باهضة.. مجريات الأمراض غير المباشرة في إفريقيا".
ووفقا للتقرير، فإن نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، تدفع نصف الأضرار المالية الناتجة عن الأمراض والأوبئة في القارة.
وذكر التقرير أن 400 مليون شخص على الأقل، لا يستطيعون الحصول على الأدوية بشكل آمن، وبأسعار مناسبة في إفريقيا.
وحول التقرير، أشار مدير منطقة إفريقيا بالمنظمة "ماتشيديسو مويتي"، في تصريح للصحفيين، إن "الأمراض غير المعدية في معظم البلدان الإفريقية تلحق أضرارا كبيرة باقتصادياتها".
ولفت مويتي، إلى أنه في حال تمكنت البلدان الإفريقية من تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة لغاية 2030 حول الظروف الصحية، فإنها ستتمكن من خفض 47 بالمئة من الأضرار المالية المذكورة. -

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